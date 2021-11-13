ذكريات صعبة.. نادر أبو الليف يكشف كواليس أغنية مبقاش عندي ثقة

قال المطرب نادر أبو الليف، إن أغنية مبقاش عندي ثقة، كانت موجهة، مضيفا: "أنا مريت بظروف صعبة جدا في الفترة من 1995 وحتى 2004 محدش يقدر يستحملها في الدنيا".

وتابع نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عملت صبي كهربائي وفي البناء كما عمل منقذ على البحر وسائق تاكسي وبائع في محل لعب أطفال وغيرها من الأعمال المتنوعة بعيدا عن الغناء مجال دراسته الأساسية.

وتابع نادر أبو الليف، أنا اتظلمت كتير من أقرب الناس في حياتي، وتعبت في حياتي، وإلى الآن مستكترين نعمة ربنا عليا، وأنا الحمدلله عايش مستور أنا وأولادي الثلاثة".