نادر أبوالليف يكشف حقيقة تصريحاته ضد أيمن بهجت قمر

كشف المطرب نادر أبو الليف، حقيقة تصريحاته التي نسبت له حول اتهامه لأيمن بهجت قمر بالتقصير بسبب عدم كتابة أغاني تناسب العصر الحالي، مؤكدا أنه صاحب فضل في رجوعه إلى الساحة الغنائية مرة أخرى ولا يمكن أن يصدر منه هذا التصريح، لافتا أنه تربطهم صله قرابه.

وأشار نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه أحيا العديد من الحفلات خارج مصر ولديه العديد من الارتباطات ولم يتوقف عن العمل، مشيرا إلى أن قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، قرار صائب لتصحيح مسار الفن المصري، لافتا أن مؤدي المهرجانات خطر على الأجيال القادمة.

وتابع، مؤدي المهرجانات يغنون كلمات تعمل على إفساد الأجيال المقبلة خاصة مع انتشارهم بشكل كبير، موضحا أنه يجب التصدي لهم بسرعة وقوة للحفاظ على الفن المصري وتاريخه كبير.