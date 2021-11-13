أبوالليف يبكي على الهواء: مرت عليا أيام صعبة.. واتظلمت من أقرب الناس

توك شو
أبوالليف
أبوالليف
Advertisements

دخل الفنان نادر أبوالليف، في نوبة بكاء على الهواء، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، عندما تحدث عن مرضه قائلًا: "أنا مريت بظروف صعبة جدًا في الفترة من 1995 وحتى 2004 محدش يقدر يستحملها في الدنيا".


وأضاف “أبوالليف”، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عمل في مجالات مختلفة رغم أنه تخرج من معهد الموسيقى، مثل صبي كهربائي وعامل بناء كما عمل منقذًا على البحر وسائق تاكسي وبائع في محل لعب أطفال وغيرها من الأعمال المتنوعة بعيدًا عن الغناء مجال عمله الأساسي.


وتابع: "أنا اتظلمت كتير من أقرب الناس في حياتي، وتعبت في حياتي، وإلى الآن مستكترين نعمة ربنا عليا، وأنا الحمدلله عايش مستور أنا وأولادي الثلاثة"، لافتًا إلى "أنّ شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، ما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب"، موضحًا أنّه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفًا: "عايزين يخدوه ببلاش".

سائق تاكسي الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر نادر أبوالليف

مواد متعلقة

ريتشل ويز تواصل تصوير مشاهد Dead Ringers

10 خطوات لتغيير إطارات السيارة بأمان.. تعرف عليهم

افتتاح 14 معملا وقاعات ومقرات إدارية بهندسة المنصورة

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن انبعاثات البراكين

شراكة استراتيجية يُطلقها خالد بن محمد بن زايد بين "أدنوك" و"مياه وكهرباء الإمارات"

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

وزير الأوقاف يصل البحيرة لإلقاء خطبة الجمعة احتفالا بالعيد القومي (صور)

آخرهم مدرب منتخب مصر.. «تسريبات» تسببت في أزمات لنجوم الكرة المصرية على الهواء (تقرير)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك

هل يمنح تشافي بيانيتش أمل العودة إلى برشلونة ؟

محمد موسى يحرج أبوالليف ع الهواء بسبب محمد رمضان

محضر رسمي ضد طبيب بالدقهلية بتهمة الإهمال وقتل جنين

المفتي يصدم المصريين: نستقبل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق شهريًا

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم عليها بسبب "المومس العاهرة"

نجم الزمالك يهرب من جحيم كارتيرون

عاجل.. مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على الطريق الدائري بالفيوم (صور)