أبوالليف يبكي على الهواء: مرت عليا أيام صعبة.. واتظلمت من أقرب الناس

دخل الفنان نادر أبوالليف، في نوبة بكاء على الهواء، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، عندما تحدث عن مرضه قائلًا: "أنا مريت بظروف صعبة جدًا في الفترة من 1995 وحتى 2004 محدش يقدر يستحملها في الدنيا".



وأضاف “أبوالليف”، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عمل في مجالات مختلفة رغم أنه تخرج من معهد الموسيقى، مثل صبي كهربائي وعامل بناء كما عمل منقذًا على البحر وسائق تاكسي وبائع في محل لعب أطفال وغيرها من الأعمال المتنوعة بعيدًا عن الغناء مجال عمله الأساسي.



وتابع: "أنا اتظلمت كتير من أقرب الناس في حياتي، وتعبت في حياتي، وإلى الآن مستكترين نعمة ربنا عليا، وأنا الحمدلله عايش مستور أنا وأولادي الثلاثة"، لافتًا إلى "أنّ شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، ما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب"، موضحًا أنّه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفًا: "عايزين يخدوه ببلاش".