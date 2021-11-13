أبوالليف يحيي زوجته على الهواء: هي سبب رجوعي للحياة

توك شو
أبوالليف
أبوالليف
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وجه الفنان نادر أبو الليف، التحية لزوجته وأم أبنائه الثلاثة "حبيب وحبيبة ورحيم"، وذلك لوقوفها بجواره ومساندته خلال أزمته الصحية التي مر بها في فترات سابقة، قائلا: "دي شايلة مسؤولية كبيرة جدا، وهي سبب رجوعي للحياة مرة أخرى".


وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لا يثق في أحد سوى الله ثم زوجته و2 من أصدقائه فقط، موضحا أنه عمل في مجالات مختلفة رغم أنه تخرج من معهد الموسيقى، مثل صبي كهربائي وفي البناء كما عمل منقذ على البحر وسائق تاكسي وبائع في محل لعب أطفال وغيرها من الأعمال المتنوعة بعيدا عن الغناء مجال دراسته الأساسية.


وتابع، "أنا اتظلمت كتير من أقرب الناس في حياتي، وتعبت في حياتي، وإلى الآن مستكترين نعمة ربنا عليا، وأنا الحمدلله عايش مستور أنا وأولادي الثلاثة".

نادر ابو الليف الحدث اليوم سائق تاكسي
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