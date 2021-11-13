محمد موسى يحرج أبوالليف ع الهواء بسبب محمد رمضان

أحرج الإعلامي محمد موسى، ضيفه الفنان نادر أبو الليف، خلال سؤاله عن الفنان محمد رمضان، حيث أجاب بـ "أنا مالي ومال الناس دي، خليني جوة الحيط، يقدم اللي هو عايزه مش الجمهور عايز كده وبيصقفله".



وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما يقدمه الفنان محمد رمضان لا يعد فن، وهو نفس الأمر لمؤدي المهرجانات، ومن الممكن أن نطلق عليه "رزق".



ووجه "أبو الليف"، التحية لزوجته وأم أبنائه الثلاثة "حبيب وحبيبة ورحيم"، وذلك لوقوفها بجواره ومساندته خلال أزمته الصحية التي مر بها في فترات سابقة، قائلا: "دي شايلة مسؤولية كبيرة جدا، وهي سبب رجوعي للحياة مرة أخرى".