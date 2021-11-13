فين هاني شاكر؟.. محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مؤدي المهرجانات

محمد موسى
محمد موسى
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واصل الإعلامي محمد موسى، حملته ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، مستعرضا فيديو يظهر فيه "صاصا" يغني  في "سنتر" دروس خصوصية اسمه إكسفورد بالتجمع الخامس، يعد كارثة وفضيحة أخلاقية، مطالبا الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بالتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 


وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مش بس مكتفي أنه يغني من غير إذن من النقابة.. دا كمان بيروح للطلاب في أماكن الدروس الخصوصية ويغني.. وأنا حقيقي هنا مش عارف أعاتب مين ولا مين.. إزاي مدرس فاضل يسمح بالمهزلة دي.. وإزاي أنا كولي أمر أكون واثق أن ولادي في إيد أمينة.. دا أنت معلم فاضل إزاي تسمح بالمهزلة دي".


وتابع: "عاجبك يعني كدة الطلاب شباب وبنات، وهما عمالين يهيصوا ويغنوا في نص الحصة"، موضحا: "يا وزارة التربية والتعليم هل السنتر دا مرخص، ولو مرخص هل التعليم يكون بالطريقة دي.. ننتظر رد الوزارة."

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المهن الموسيقية

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