«ماجدة» تعاني من الفقاع الشائع.. تناشد المسئولين علاجها: حقنة واحدة بـ11 ألف جنيه

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة ماجدة رأفت، من الفقاع الشائع وهو أحد الأمراض المناعية الذاتية النادرة، ويعد من أخطر الأمراض الجلدية، ويبدأ المرض بالظهور من خلال فقاعات صغيرة ومنتشرة على سطح الجلد، وسرعان ما تنفجر هذه الفقاعات، وتترك بعض التسلخات على الجلد.

وقالت ماجدة رأفت في استغاثتها لموقع "خط أحمر"، تناول الأدوية التى تحتوى على مشتقات الكورتيزون ودواء مثبط المناعة لكن دون جدوى وفقدت القدرة على الاستجابة للعلاج، وتعرضت لمضاعفات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر، لافتة أنها توجهت إلى العديد من المستشفيات وقرر الأطباء تغيير نوعية العلاج، والتحول إلى العلاج البيولوجي تكلفة الحقنة الواحدة 11 ألف كل 6 شهور، مناشدة المسؤولين المواقفة على علاجها على نفقة الدولة نظرا لحالتهم المادية السيئة».

وناشدة ماجدة رأفت، إدارة المجالس الطبية تغيير قرارا صرف الدواء من علاج عادي إلى بيولوجي لصرف الحقنة اللازمة للسيطرة على المرض.