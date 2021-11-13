محمد موسى يوجه رسالة لـ هاني شنودة: مش هسكت لو اعتمدوا مؤدي مهرجانات

انتقد الإعلامي محمد موسى، تصريحات الموسيقار هاني شنودة، بشأن استعداده لتلحين موسيقى المهرجانات،: "أى حد بيغنى مهرجانات ممكن ألحن ليه زى حسن شاكوش وحمو بيكا".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لن أسمح باعتماد أحد مؤدي المهرجانات في نقابة المهن الموسيقية وبلاش الأبواب الخلفية، موجها رسالة للموسيقار هاني شنودة: إيه اللي غير رأيك بعد تصريحات المناهضة لمؤدي المهرجانات وما يتم تقديمه من إسفاف لإفساد الذوق العام.

قال الإعلامي محمد موسى، إن نقابة الموسيقيين حذرت من التعامل مع مؤدي المهرجانات، وكذلك من الغناء مع حسن شاكوش على خلفية إيقافه ومنعه من الغناء نهائيا، موجها رسالة للمطرب عمر كمال، إنه في حال تعاونه مع حسن شاكوش مرة أخرى من خلال الأغنية التي أعلنوا عنها في وقت سابق، سيتم إيقافه ومعاقبته.