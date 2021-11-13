تعرف على درجة الحرارة في أسوان اليوم السبت 13-11-2021

شهدت محافظة أسوان، مساء أمس الجمعة، ظهورا ستمرا للبرق في سماء المحافظة أسوان، ومن هنا يبحث العديد من قطني محافظة أسون عن تفاصيل درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت 13-11-2021، وتستعرض بوبة الفجر في السطور التالية درجة الحرارة في أيوان وتفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار بمحافظات الجمهورية.



حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة.

وتوقعت الأرصد تعرض البلاد لأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نويبع وكاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.



وعن درجة الحرارة المتوقعة اليوم في أسوان، تسجل العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، أما القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.