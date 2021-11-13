تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 13-11-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتعرض البلاد لنشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم:

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة.

-أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نويبع وكاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.