اتبع هذه النصائح أثناء قيادة السيارة وقت هطول الأمطار

منوعات
بوابة الفجر
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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن عدة نصائح يجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء قيادة السيارة وقت هطول المطار لتجنب الحودث،

ونصحت المرور بتوخى الحذر بعد توقعات الأرصاد بهطول  أمطار، معلنة عن إرشادات عامة وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق، يجب الالتزام به حرصًا على سلامتهم، وسلامة الأخرين، وتجنب مخاطر الطرق.

 

وعن النصائح التي يجب أن يتبعها قائدي السيارات أثناء السير وفت هطول المطار ما يلي:

يجب السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

ضرورة تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق.

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

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