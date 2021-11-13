أسعار الدولار اليوم السبت 13-11-2021 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك العاملة في مصر، مع بداية الأجازة بالقطاع المصرفي حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

صعد الدولار اليوم لثالث يوم على التوالي بعدما أحدث ارتفاع شديد في التضخم الأمريكي صدمة في الأسواق ودفع المستثمرين للمراهنة على رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2022.

ومع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، يراهن المستثمرون أكثر على أن مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة سيضطرون لزيادة أسعار الفائدة أقرب من المتوقع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 في المائة إلى 95.27 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.



وبحسب "رويترز"، انخفض اليورو إلى أقل مستوى في 16 شهرا، وجرى تداوله مقابل 1.1436 دولار. وتراجع الإسترليني إلى 1.3354 دولار وهو أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.

كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7277 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت بيتكوين إلى أقل بقليل من 65 ألف دولار متراجعة عن ارتفاع قياسي بلغت خلاله 69 ألف دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.