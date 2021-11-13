الإمارات والولايات المتحدة يبحثان سبل التعاون المشترك

أبوظبي - مباشر: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، بريت ماكجيرك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

واستعرض الجانبان، مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والعمل المشترك لبناء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وضم الوفد المرافق للمسؤول الأميركي كلا من روبرت مالي المبعوث الخاص إلى إيران وستيفاني هاليت مديرة مجلس الأمن القومي لشوؤن الخليج وجاريت بلانك كبير المستشارين وشون ميرفي القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى الدولة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق وفدا من الكونجرس الأميركي برئاسة السيناتور بنجامين كاردن عضو مجلس الشيوخ.

وبحث محمد بن زايد ووفد الكونجرس علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في مختلف المجالات وسبل تنمية هذه العلاقات وتطوير آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار فيها إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة ما يتعلق بمبادرات مد جسور التفاهم والحوار لبناء الثقة بين دول المنطقة.