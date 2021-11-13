يرغب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في استعادة جهود أحد لاعبي الفريق الكتالوني المعارين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في ظل الأزمة المالية التي يعاني من النادي وتحول دون إبرام صفقات جديدة.



وذكرت تقارير صحفية أن تشافي وضع لاعب الفريق الشاب فرانسيسكو ترينكاو والمُعار لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، ضمن المطلوبين للعودة للفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، حيث ترددت شائعات حول عودته في يناير المقبل.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرفض عودة ترينكاو في يناير المقبل، حيث أنه في حالة عاد اللاعب للفريق بنهاية الموسم، سيخسر النادي 6 ملايين يورو وهي قيمة خيار الشراء في عقده مع وولفرهامبتون.



كما أفادت أن لوك دي يونج لاعب إشبيلية والذي انضم لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة في آخر يوم بسوق الانتقالات الصيفية بناء على رغبة رونالد كومان المدير الفني السابق للفريق، لا يتناسب مع خطط تشافي.



وأفاد التقرير أن برشلونة يريد التخلص من المهاجم الهولندي يناير المقبل، وقد تكون عودته لإشبيلية محل ترحيب للنادي الأندلسي خاصة بعد إصابة المهاجم المغربي يوسف النصيري.

