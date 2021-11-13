إيمان كمال تكتب: عروض عالمية ودولية أولى فى الدورة الـ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائى

فى السادس والعشرين من نوفمبر الحالى وحتى الخامس من ديسمبر المقبل تنطلق الدورة الـ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائى، والتى يعرض خلالها ٩٨ فيلما من ٦٣ دولة حول العالم، منها ٧٦ فيلما طويلا، ٢٢ فيلما قصيرا.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم مؤخرا للإعلان عن تفاصيل الدورة أعلن محمد حفظى رئيس المهرجان بأن عروض الأفلام مقسمة كالآتى: «٢٧ عرض عالمى أول، ٧ أفلام عرض دولى أول، ٤٤ فيلما عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و١٥ فيلما يعرض للمرة الأولى فى الدول لعربية وشمال إفريقيا».

1- فيلم الافتتاح

وقع الاختيار على الفيلم الإسبانى «المسابقة الرسمية» للافتتاح فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو من إخراج ماريانو كوهن وجاستون دوبرات، وبطولة بينيلوبى كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

2- المسابقة الدولية

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج الصربى أمير كوستاريكا، وتضم اللجنة الممثلة الأمريكية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقى اللبنانى خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللى كريم، المخرج الهندى شايتانيا تاماهانى، المخرج الإيطالى روبرتو مينيفرينى.

ويتنافس فى المسابقة ١٣ فيلما منها «١٠٧ أمهات» للمخرج بيتر كيركس فى عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم عن ليزيا التى تقضى عقوبة سبع سنوات فى أحد السجون الإصلاحية للنساء، وقد أنجبت طفلها هناك لنرى عالما للنساء فقط، سجينات وممرضات وحراس ونساء لديهن أطفال.

ومن مصر يعرض فيلم المخرجة نادين خان «أبو صدام» فى عرضه العالمى الأول، وتدور أحداثه حول سائق التريلا القديم ذو الخبرة «أبوصدام» الذى يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالى بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات.

ومن الأردن يعرض عالميا لأول مرة فيلم «بنات عبدالرحمن للمخرج زيد أبوحمدان، وتدور قصته عن زينب العزباء والمتوسطة العمر التى تعيش حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها.

ومن كوريا الجنوبية ينافس فيلم «انطوائيون» للمخرج هونج سبونج يون، وتدور أحداثه حول امرأة انطوائية تقُيم وجودها المنعزل بعد وفاة جارها بمفرده فى شقته.

ويشارك أيضا فيلم «بنات» للمخرجة نانا نيول، وخلال الأحداث تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجورى، تحزن بيتى على زوج أمها إرنستو الذى توفى قبل سنوات.

ومن المكسيك فيلم «الثقب فى السياج» للمخرج خواكين ديل باسو، وتدور أحداث الفيلم فى معسكر صيفى منعزل ومغلق فى الريف المكسيكى، وتحت أعين أولياء أمورهم البالغين، يتلقى الأولاد من مدرسة خاصة مرموقة تدريبا بدنيا وأخلاقيا ودينيا لتحويلهم إلى نخبة الغد.

وبإنتاج إيطالى فرنسى سلوفينى مشترك يعرض فيلم «جسد ضئيل» إخراج لورا سامانى، تدور أحداث الفيلم فى دولة إيطاليا، عام ١٩٠٠. حيث ولدت طفلة أجاتا يونج ميتة. تسمع أجاتا عن مكان فى الجبال حيث يمكن إعادة الأطفال إلى الحياة مرة واحدة فقط لتعيدهم.

والفيلم الفرنسى «رقيق» للمخرج صامويل ثيس» حول جونى البالغ من العمر عشر سنوات عن عائلته وحيّه القاسى فى شرق فرنسا. إنه حساس وذكى ومهتم بجميع أنواع الأشياء التى تتجاوز عمره.

وفيلم «سبعة كلاب» من الأرجنتين للمخرج رودريجو جيريرو وتدور أحداثه حول إرنستو الذى يعيش مع كلابه السبعة فى مبنى سكنى فى مدينة قرطبة بالأرجنتين.

وبإنتاج مشترك المكسيك وألمانيا والبرازيل يعرض فيلم «صلاة من أجل المسلوبين» إخراج تاتيانا هيزو، وتدور أحداثه فى بلدة جبلية فى المكسيك، تستولى ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا، وارتدنملابس النساء عندما لا يراقبهن أحد، ولديهن مكان للاختباء ليبقين فى مأمن من أولئك الذين سيأسرونهن، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه.

ويعرض فيلم «غدوة» إخراج ظافر عابدين من تونس، وخلال أحداث الفيلم الذى يعرض لأول مرة عالميا، تتدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسى أثناء فترة حكم بن على على حاضره، ذلك الأمر الذى يجمعه بنجله أحمد الذى أنجبه من زوجته السابقة.

و«كيارا» للمخرج جوناس كاربينيانو حيث تجتمع عائلة جراسيو وأصدقائها للاحتفال بعيد الميلاد الثامن عشر لابنة كلوديو وكارميلا الكبرى. هناك منافسة صحية بين فتاة عيد الميلاد وشقيقتها كيارا البالغة من العمر ١٥ عاما حيث يتنافسان على حلبة الرقص. إنها مناسبة سعيدة، والعائلة المتماسكة فى أفضل حالاتها. ومع ذلك، يتغير كل شىء فى اليوم التالى عندما يختفى الأب. تبدأ كيارا فى التحقيق. مع اقترابها من الحقيقة، تضطر إلى تحديد نوع المستقبل الذى تريده لنفسها.

وفيلم «معجزة» إخراج بوجدان جورج أبترى تدور أحداثه حول الراهبة الشابة كريستينا (١٩ عاما) وهى تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل. تأخذها رحلتها المبهمة حول المدينة، لكنها على ما يبدو غير قادرة على حل مشكلتها والعثور على الرجل الذى تبحث عنه. عندما تنفد خياراتها، تعود فى المساء لتلتقى بمصير غير متوقع فى طريق عودتها إلى الدير.

3- الأفلام القصيرة

ولمصر نصيب الأسد فى مسابقة الأفلام القصيرة حيث يتنافس ٥ أفلام وهى «ثلاثة اختفاءات وأغنية» للمخرجة نادية غنيم» و«الحفرة» من إخراج الفنان عمرو عابد، و«فى العادة لا أشارك هذا» للمخرجة نورا عبدالرحمن، و«لا أنسى البحر» لهالة القوصى، و«لا حاجة يا ناجى.. اقفل» ليوحنا ناجى.

ومن الكويت ينافس فيلم «راحوا وخلونى» إخراج ميساء المؤمن، كما يشارك فيلم المخرجة ناديا شهاب «صدى» وهو إنتاج عراقى يمنى أمريكى مشترك، ومن تونس فيلم «نقطة عمياء» إخراج لطفى عاشور.

ومن لبنان يعرض فيلم المخرجة مارى روز أوستا «ثم حل الظلام»، وفيلم نيما لطيفى «حبيب» من أفغانستان –ألمانيا، وفيلم «الدوران الثالث» للمخرج ماريو ماسيدو، ومن المكسيك «زهور البرارى» للمخرجة ماريانا سوتسيكيتشال، ومن كوريا الجنوبية فيلم «صندوق أسود» للمخرج يون كينام، وفيلم «فوق المدينة» إخراج مليكة محمديان، وفيلم «قصيدة لقرية نائية» إخراج بنج ليو من الصين، وفيلم «ليالى وأيام فى أمريكا» إخراج لويز تشانج، وفيلم «هابى تاون» للمخرج جيمس كامارجو دى ألبا، وفيلم «هذا كل شىء» من روسيا إخراج بوريس كليبنيكوف، ناتاليا ميخشانينوفا، و»وداعات صغيرة» لشانتيل لياو، ومن اليونان فيلم «أسطورة حرفية»، وفيلم «أوصلنى» من جنوب إفريقيا، ومن البرازيل «الباعة الجائلون» فى عرضه العالمى الأول.