علاقة الفنان محمد نجاتي بطلاق منة عرفة وزوجها

محمد نجاتي، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة، بخبر طلاق الفنانة منة عرفة من زوجها الذي تزوجته منمذ أسابيع قليلة، وذلك عقب إعلان الطرفين.

محمد نجاتي

وألمح زوج منة عرفة محمد المهدي، إلى وجود دخل للفنان محمد نجاتي في طلاقه من زوجته، من خلال إستوري نشرها على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".

طلاق منة عرفة ومحمد نجاتي

وقال زوج منة عرفة إنه رجل شرقي تربى في الصعيد ولا يرضى ببعض الأفعال معلنا انفصاله عن منة عرفة التي كانت تشارك محمد نجاتي في بعض الأعمال الفنية، ما أشار بأصابع الاتهام إليه.

محمد نجاتي يرد

من جانبه قرر محمد نجاتي الرد على زوج منة عرفة بشكل رسمي، من خلال تقديم شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية والتي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي.

زوج منة ومحمد نجاتي

وتصدر محمد نجاتي ريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تلميح زوج منة عرفة بأنه كان سببا في انفصالهما، وهو ما جعل الأول يرد، بما إن كانت منة عرفة قد وقعت على عقد بـ "عدم اللمس".

محمد نجاتي يكشف تفاصيل الأزمة

وأكد محمد نجاتي إصراره على معرفة إن كان هناك خطأ من الإنتاج ولم يتم إبلاغ السيناريست به لكي يمكن تعديله، واحترام العقود، حتى لا يكون عرضة لازدراء أح.

منة عرفة ومحمد نجاتي

وتبين أن منة عرفة كانت تقف أمام محمد نجاتي في مسلسل "فيلا 101"، وكان بينهما مشهد وي في حالة إغماء، وكان مفترض أن يحملها، إلا أنه رفض المشهد وتم تعديله، إلا أنها رفضت أن أمسك إصبعها لقياس نبضها.

محمد نجاتي وطلاق منة

وأعلن محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عن عودتهما رغم إعلانهما الطلاق والانفصال منذ أيام وبعد إقحام الفنان محمد نجاتي في الأزمة التي نشبت بينهما.