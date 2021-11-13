وفاة كاهن من قطاع كنائس شبرا الجنوبية

رقد في الرب بشيخوخة صالحة، الأب الفاضل القمص صموئيل لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه في شبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر تجاوز ٧٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ٣٤ عامًا.

ولد الأب المتنيح في ٢٠ أكتوبر ١٩٤٦، وسيم كاهنًا في ٢٣ يناير ١٩٨٧، ونال درجة القمصية في ١٧ مارس ٢٠١٧، وهو والد القس توماس القمص صموئيل.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية وللآباء كهنة القطاع، وللقس توماس القمص صموئيل في نياحة الأب المبارك القمص صموئيل لبيب ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.