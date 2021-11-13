للمرة الثانية.. فريق مسرح جامعة عين شمس يحصد جوائز مهرجان دولي

تستمر جامعة عين شمس، وفرق المسرح بالجامعة، في حصد الجوائز بالمهرجانات الدولية للمسرح.

حصد العرض المسرحي “رصد خان” لفريق مسرح جامعة عين شمس على جائزة أفضل عرض مسرحي.

كما حصل مخرج العرض كريم حمدي على جائزة افضل اخراج وذلك بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة في شرم الشيخ برعاية السيدة الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبمشاركة أكثر من ٣٦ دولة منهم إيطاليا - إنجلترا - إسبانيا - بولندا - كرواتيا -جورجيا - رومانيا - ألبانيا، ومن الدول العربية مصر وتونس والجزائر والسعودية والأردن.

جدير بالذكر أن عرض رصد خان لجامعة عين شمس هو العرض الوحيد الذي مثل مصر في فعاليات هذا المهرجان.

يذكر أن بعثة الجامعة قد وصلت إلى مدينة شرم يوم الجمعة الموافق ٥ / ١١ حيث تم تقديم العرض يوم ١٠/ ١١ على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وأقيم حفل الختام يوم الخميس وتم إعلان فوز مصر وجامعة عين شمس بافضل عرض وأفضل اخراج.

جدير بالذكر أن هذا هو ثاني انتصار دولي لمسرح جامعة عين شمس حيث حصد عرض “سالب سفر” إنتاج الجامعة على نصف جوائز مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي الشهر الماضي بمدينة طنجة بالمغرب وهو المهرجان الدولي الذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.

الجدير بالذكر ان رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هي النجمة إلهام شاهين، وتضم لجنة التحكيم أيضا كل من: الفنان والنجم داوود حسين من الكويت، الفنان كاكوموتو أتوسوشي (KAKUMOTO ATSUSH ) من اليابان،الفنانة سيسيا باباثا ناسويSISSY PAPATHANASIOU من اليونان، والفنان ادمون اكسوماري EDMOND XHUMARI من البانيا.

المشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي تمت برعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والاستاذ الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبأشراف الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والاستاذ محمد الخطيب امين مساعد الجامعة والاستاذ محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب والأستاذ مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني والاستاذ ياسر عبد الرازق مشرف الطلبة.