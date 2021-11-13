بحث تعاون مصري روسي بألسن عين شمس

استقبلت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة الاقتصاد برئاسة أ.د.ليونيد ايساييف، السيدةاليسا شيشكي.

جاء ذلك بحضور د. شيرويت الأحمدى، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.محمد نصر الجبالى، رئيس قسم اللغة الروسية، أ.د.نيفين كمال، الأستاذة بقسم اللغة العربية بالكلية، أ.شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان أوجه التعاون المرتقب بين الجامعتين عبر بوابة كلية الألسن، وأكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة تعمل على تفعيل الشراكات الدولية المثمرة بهدف الارتقاء الشامل بمستوى العملية التعليمية، لافته إلى أن كلية الألسن بها العديد من البرامج المتخصصة على مستوى اللغة والأدب والترجمة المتخصصة.

وأكدت على أن الكلية بها برنامج متميز للغة العربية لغير الناطقين بها؛ يضم نخبة من كبار المتخصصين في تدريس أصول اللغة العربية والترجمة منها وإليها لغير الناطقين بها، وهو مؤهل لاستقبال الطلاب الأجانب من الآن، كذلك تمتلك الكلية منصة إلكترونية على مستوى متميز يمكن استخدامة في التعلم عن بعد، كذلك عقد دورات تدريبية للغة العربية لغير الناطقين بها.

واستطردت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية حديثها لافته إلى أن كلية الألسن تسعى إلى عقد برنامج مشترك مع الجامعة الروسية على مستوى الليسانس والدراسات العليا على غرار برامجها المشترك مع جامعة سلامنكا الإسبانية وجامعة لايبتسيج بألمانيا.

وتناول الجانبان إمكانية تفعيل التبادل الطلابي بين الجانبين كذلك تفعيل آليات التعلم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية التى تمتلكها الجامعتين، وأكد أ.د.ليونيد ايساييف، على أن التعاون مع كلية الألسن من الضرورى تفعيلة وارسال طلاب من روسيا لتعلم اللغة العربية ومهارات الترجمة منها وإليها، كذلك تطرق إلى إمكانية إرسال عدد من الطلاب للدراسة بكلية الألسن إلى جانب إيفاد عدد من الطلاب المصريين بقسم اللغة الروسية للدراسة بجامعة الاقتصاد الروسية.

وأكد على أن التعاون بين الجانبين سيتم بعد إعداد مسودة لبروتوكول تعاون سيتم عرضة على رئاسة جامعة عين شمس لتفعيلة في القريب العاجل.

وفي الختام قامت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، باصطحاب الوفد في جولة تفقدية لقاعات الساعات النعتمدة وقاعات الامتحانات الإلكترونية.