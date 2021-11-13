فيفي عبده مطلوبة على جوجل بسبب تصريحاتها عن "التُربة" ووصيتها الأخيرة

تصدرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها في حدى البرامج.

فيفي عبده

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من التصريحات التي أدلت بها فيفي عبده خلال استضافتها فغي برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية نجي علي عبر "نجوم إف إم".

فيفي عبده وتربتها

وفاجأت فيفي عبده جمهورها بالعديد من التصريحات الغريبة وعلى رأسها كشفها عما تفعله عندما تقوم بزيارة المدفن المخصص لها ولعائلتها، والذي تعتاد على زيارته.

فيفي عبده تفاجئ جمهورها

وقالت فيفي عبده إنها تفكر دوما في الذهاب إلى قبرها قبل أن يجيئ أجل الله لتجلس به وتعتاد عليه قبل الوفاة، مؤكدة ذهابعا أحيانا إلى القابر لتتحدث مع "التُربي" حيث توصيه بعدة وصايا.

وصية فيفي عبده

وأشارت الفنانة فيفي عبده إلى إنه ا أوصت "التربي" أن يقوم برعاية النبات ولاشه على قبرها، ووضعه في أكواب بلاستيك حتى لا تتسرب إليها الماء، موضحة أنه هو الشخص الذي سيتواجد معها دوما.

مرض فيفي عبده الأخير

وعن مرضها الأخير أعربت فيفي عبده عن سعادتها لما رأته من الجاهير خلال مرضها الأخير، في التوقيت الذي خرجت به شائعة وفاتها، لا أنها شعرت بالسعادة نتيجة إلى دعوات وحب جمهورها.

فيفي عبده وإنجي علي

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده التي حلت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم وقمه افعلامية إنجي علي، كانت قد تعرضت للإصابة بكورونا، إلا أنه تخطت المرحلة وعادت لجمهورها.