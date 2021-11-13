عروض فرنسية للدبابة ديانج

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام بعض الأندية الفرنسية بالتعاقد مع نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وذكرت التقارير أن النادي الأهلي تلقى اتصالات من جانب وكلاء لاعبين مقربين من أندية فرنسية، لبحث إمكانية الحصول على خدمات المالى أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء.



ويرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مصير أليو ديانج مع الفريق في الوقت الحالي، في انتظار وصول عرض رسمى لبحث إمكانية ضمه مع توضيح جميع الأمور المالية.



ويعتبر المحترف المالى أليو ديانج من العناصر الهامة والأساسية فى خط وسط القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.



وكان أليو ديانج قد سبق له فى انتقالات الصيف الماضية، تلقى عرضًا من صفوف فريق جالاتا سراى التركى، ولكن فشلت المفاوضات لعدم الاتفاق على المقابل المادى.

