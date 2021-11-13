هل تصل العاصفة الثلجية التي ضربت أسوان إلى القاهرة؟

انتاب الكثيرون حالة من القلق بعد رؤية المشاهد الصعبة التي جرت في أسوان، بعد تعرضها إلى عاصفة ثلجية وحالة من الطقس السيئ وسماع دوي البرق والرعد.

حالة الطقس المتوقعة

وتساءل كثيرون عن إمكانية وصول تلك الحالة الصعبة التي ضربت أسوان وبعض مدن الصعيد، إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، لتوضح من جانبها الأرصاد حقيقة الأمر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة محافظات جمهورية ممصر العربية خلال الفترة القليلة المقبلة.

هل تتأثر القاهرة بالعاصفة الثلجية

وأكد الهيئة تأثر كافة أنحاء الجمهورية بكتل هوائية قادمة من شمال السودان، وعلى رأسها محافظتي الأقصر وأسوان والتي بدأت بعد ظهر الجمعة الماضية عند حلايب وشلاتين وامتدت إلى مرسى علم.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس صابحبها بسقوط أمطار متوسطة ورعدية وحبات من البرد أو الثلج الخفيف وهي مستمرة اليوم وغدًا قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن على مناطق جنوب مصر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلي أن هذه التقلبات الجوية طبيعية في النصف الثاني من شهر الخريف، مؤكدة وجود فرص سقوط أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن سقوط الأمطار مستمر على السواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر.