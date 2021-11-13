حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج السبت 13-11-2021

عاطفيًا: من المحتمل أن تظهر العديد من المشاعر غير المعترف بها والتي تسببت في توتر غير ضروري بينك وبين شريكك



مهنيًا: الأشخاص من حولك يقدرون الساعات الشاقة والطويلة التي تقضيها كل يوم.



ماليًا: قد تفكر في كيفية جذب أنواع العملاء الذين ترغب في العمل معهم أو نوع الوظيفة التي تريد شغلها، أو نوع المال الذي تحتاجه.