سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت 13-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

واصل سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت 13-11-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يبحث إغلاق ملف التجديد " للدينامو " بسبب الأزمة المالية

عاجل.. الحكومة تزف بشرى سارة إلى أهالي السويس

بمبلغ ضخم.. برشلونة يتلقى عرضًا سعوديًا لرعاية القميص

بعد داني الفيش.. تشافي يطالب لابورتا بعودة حرس قديم

ميدو ينتقد كيروش بعد مباراة أنجولا

بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لمحمد رمضان: "تحرش جنسي بفنانة مشهورة"

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لودية منية سمنود

لهذا السبب.. نجم الأهلي يُطالب بالرحيل في يناير