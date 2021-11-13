برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج العقرب.
برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021
عاطفيًا: قد تشعر بالخوف من التحدث عما يدور في ذهنك، لكن عليك بفتح قلبك وتجاوز هذه الحواجز.
مهنيًا: أنت تصل إلى هدف مهم ويقف الآخرون في طريقك
ماليًا: فرص جديدة للتقدم من ترقية إلى زيادة، يمكنك تحقيق ذلك.