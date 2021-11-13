حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

عاطفيًا: قد تشعر بالخوف من التحدث عما يدور في ذهنك، لكن عليك بفتح قلبك وتجاوز هذه الحواجز.



مهنيًا: أنت تصل إلى هدف مهم ويقف الآخرون في طريقك



ماليًا: فرص جديدة للتقدم من ترقية إلى زيادة، يمكنك تحقيق ذلك.