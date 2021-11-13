الدين العام الخارجي للعراق يتراجع إلى 20 مليار دولار

تراجع الدين العام الخارجي في العراق إلى 20 مليار دولار، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح.

وأكد المستشار أن العام 2022 سيكون خاليًا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة".

كما أشار إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورًا في إطار النظام المالي الحكومي حصريًا، وليس له صلة بالجمهور".

وأضاف أن "العراق في تعافٍ وسيعيش حتمًا في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلًا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميًا".

وأوضح أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيرادًا سنويًا مضافًا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارًا".

وأشار إلى أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارًا، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئًا من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".

وتابع قائلا أن "ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضًا ماليًا دون الحاجة إلى الاقتراض".