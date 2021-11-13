حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج الحوت.

برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

عاطفيًا: ليس من الجيد إخفاء حزنك أو القلق من وراء مجموعة من العلل اليوم بدلًا من إخبار شريكك.



مهنيًا: تسبب ضجيج القيل والقال والمعلومات غير المجدية في خلق حاجز صعب من حولك.



ماليًا: من المهم أن تقول ما تقصده وتعني ما تقوله، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل والمال