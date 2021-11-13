برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

عاطفيًا: تشعر بالحاجة بالانفصال عن علاقة معينة أثبتت أنها مزعجة إلى حد ما مؤخرًا


مهنيًا: ربما تخشى التخلي عن وظيفة لم تعد تخدمك.


ماليًا: قد تقابل شخصًا مثاليًا للتحالف مع شراكة تجارية قوية ودائمة

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