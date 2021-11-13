نيفين جامع: الجناح المصري بإكسبو 2020 في دبي يجذب 220 ألف زائر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبى أصبح وجهة رئيسية لزوار الإكسبو، حيث استقبل الجناح منذ افتتاح الإكسبو مطلع أكتوبر الماضى وحتى الآن نحو 220 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وقالت الوزيرة إن الإقبال على الجناح المصرى بإكسبو فى تزايد مستمر نظرًا لأنه يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك فى رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة، لافتةً إلى أن فعاليات اليوم الوطنى لمصر التى انطلقت من الجناح المصرى نهاية شهر أكتوبر الماضى كان لها دورى محورى فى تعريف زوار الجناح على مصر من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التى نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ.

وأضافت جامع أن الجناح المصرى استقبل منذ بداية شهر نوفمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عامة من مختلف الدول فى مقدمتها زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساڤاس بارديوس، وزير السياحة القبرصي، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة اوسمار شحفا، رئيس الغرفة، ووفد شبكة سى أن إن الاخبارية العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبى أن الجناح استقبل أيضًا ممثلى 8شركات سياحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، والشيخ صقر بن حميد القاسمى رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، المهندس صالح بن ابراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، وعمر فياض مينيسيس حاكم ولاية هيدالجو بدولة المكسيك، منيرة سليمان الهويدى المفوض العام لجناح دولة الكويت باكسبو 2020، ولاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان.

وأضاف مغاورى أن الجناح على الجانب الأخر ينظم فعاليات وجلسات نقاشية تفاعلية تسلط الضوء على أهم التطورات التى تشهدها مصر فى كافة ميادين الحياة حيث شهد الجناح منذ مطلع الشهر الجارى انعقاد ندوة بعنوان "التعليم فى مصر من مرحلة رياض الاطفال إلى سوق العمل"، وندوة حول مبادرة حياة كريمة، وأخرى حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجلسة حول الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، والاستثمار فى صعيد مصر، فضلًا عن ندوة حول تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، وندوة حول الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.