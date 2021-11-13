برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم السبت 13-11-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم السبت 13-11-2021

عاطفيًا: تبدو الحياة باردة اليوم، الأصدقاء بعيدين أكثر من المعتاد وقد تشعر أيضًا أنك تقضي الوقت بمفردك


مهنيًا: شارك أفكارك الجديدة مع الآخرين.


ماليًا: التحدث عن نفسك يعني المزيد من المال لك ولعملك، لذا كن استباقيًا في الكتابة والتحدث والمراسلة، لا تنتظر النجاح ليأتي إليك.

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