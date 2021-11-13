“البترول” تدشن أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة تداول وتوزيع البوتاجاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في أنشطته الإنتاجية والخدمية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية يتناسب مع ماتشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك خلال تفقد الملا لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس والتي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبري وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من اسطوانات البوتاجاز.



وخلال الزيارة أعطى المهندس طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا فى كافة مراحلها بغرض أحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وأوضح الملا أن تطبيق انظمة التحول الرقمى فى إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتى لرفع كفاءتها فى ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة التى تتصل بمنتج حيوى يمثل أحد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازى مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى كافة مناطق الجمهورية والتى ساهمت بدورها فى تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج وهو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير لدعم كفاءة المنظومة فى خدمة مستهلكى البوتاجاز الحاليين.

وتابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى ادارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز، والتى بدأت اولى ثمارها بتدشين المنظومة الألكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز بعد انجاز الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة بنجاح لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانىء فى حالة الإستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك، ويقوم على إلغاء التدخل اليدوى فى عمليات تداول البوتاجاز مما يضمن اعلى مستوى من دقة الاداء والتحكم فى كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين.

كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد والذى تم البدء فى الاجراءات التنفيذية اللازمة لإنشائه بشركة بتروجاس، حيث من المقرر أن يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس بمنظومة الكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة ومتابعة كميات البوتاجاز الواردة سواء من خلال خطوط الانابيب أو السيارات الصهريجية وكذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة، ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسى لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رأفت عبدالهادى رئيس شركة بتروجاس حول أعمال التطوير غير المسبوقة فى منظومة تخزين وتداول وتعبئة البوتاجاز التابعة لشركة بتروجاس.حيث أوضح إنه تم الانتهاء من تطوير مناطق القطامية ومسطرد واسيوط وقويسنا، وجارى تطوير مناطق طنطا وطموه بالجيزة والاسكندرية والسويس وعجرود.

و تفقد الملا ومرافقوه ميدانيا التسهيلات والبنية الاساسية التى تم تطويرها بمنطقة بوتاجاز القطامية حيث تفقد منطقة شحن وتفريغ السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز بعد تطبيق منظومة الشحن الاوتوماتيكية الجديدة quick coupling كنقلة نوعية فى مجال شحن وتفريغ البوتاجاز وتأمين الحمولات على الطرق.

كما تفقد الملا انتظام عمليات تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمنطقة بمعدل يقترب من ١٢٠ الف اسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى يوميا وقام بالوقوف على ماتم من أعمال للتطوير فى التسهيلات الخاصة بتعبئة الاسطوانات حيث تم تحويل جميع انظمة التعبئة من النظام الميكانيكى إلى الالكترونى فضلا عن تطوير أحواض اختبار الاسطوانات وإنشاء مظلتى اصلاح وصيانة جديدتين للاسطوانات وهو ما يضمن كفاءة تامة ومطابقة المنتج النهائى للمواصفات والجودة وتحقيق أعلى درجات الأمان فى الاسطوانات المتداولة بالسوق لجمهور المستهلكين.

كما اطلع الملا على ماتم فى مجال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية حيث تم احلال وتجديد منظومة الانذار وتأهيلها للربط مع منظومة سكادا الرقمية الجديدة.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس ايمن عمارة ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس مجدى توفيق والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لتداول وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.



