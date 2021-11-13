"التصديري للصناعات الغذائية": نسعى للتوسع في المعارض الدولية في مجال تنمية الصادرات



قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه في إطار الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية الغذائية والتي بلغت 3.5 مليار دولار في عام 2020 بنسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية يعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية كشريك أساسي للمعرض التجاري الغذائي المصري "فوود أفريكا" Food Africa 2021 والمزمع انعقاده خلال الفترة من 12 -14 ديسمبر المقبل لمدة ثلاثة أيام في دورته السادسة.

وأشار بيان للمجلس اليوم، إلى أن المجلس يعمل على مضاعفة قيمة الصادرات خلال السنوات القادمة، والتوسع في المعارض الدولية المتخصصة في مجال تنمية الصادرات كونها أحد أهم أدوات التسويق الدولي

قام المجلس بعمل حملة ترويجية للمعرض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبة الخارجية لاستضافة أهم مستوردي الأغذية المصنعة في مختلف الأسواق التصديرية ذات الاهمية لقطاع الصناعات الغذائية المصري وفقًا لنتائج الدراسة التي أعدها المجلس في بداية الربع الثاني من العام الحالي لتنمية الصادرات الغذائية المصرية حيث يتم استهداف الدول التي تمت دراستها والاستفادة ببرنامج استضافة المستوردين الذي تدعمه إدارة معرض "فوود أفريكا"، حيث قامت مكاتب التمثيل التجاري بتعميم الدعوة على تجمعات رجال الاعمال في الدول المستهدفة وكذلك توجيه الدعوة لكبرى المستوردين وسلاسل التجزئة والهايبر ماركت.

ويعمل المجلس بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبرامج التنموية في دعم ومساندة تواجد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض ضمن برنامج لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى يدعمه المجلس بهدف زيادة قاعدة المصدرين ونشر الوعي التصديرى في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية فمن المنتظر مشاركة دولية كبري هذا العام بتواجد اجنحة لنحو 22 دولة أجنبية أهمها الهند والمملكة العربية السعودية والامارات والكويت والاردن ولبنان وبولندا وباكستان وبيلاروسيا، بجانب روسيا التي تشارك لأول مرة بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، بالإضافة إلى حرص العديد من الدول العربية والاوروبية والاسيوية على التواجد بأجنحة مميزة داخل المعرض المصري مما يعكس نجاحه في التواجد بصدارة المعارض الاقليمية وكيف أنه أصبح بوابة للمصدرين للدخول وزيادة التواجد بأسواق القارة السمراء.