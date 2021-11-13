الدولار يرتفع لليوم الثالث على التوالي

صعد الدولار خلال تعاملات أمس، لثالث يوم على التوالي، بعدما أحدث ارتفاع شديد في التضخم الأمريكي صدمة في الأسواق ودفع المستثمرين إلى المراهنة على رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2022.



ومع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل خمسة أعوام إلى أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2020، يراهن المستثمرون أكثر على أن مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة سيضطرون إلى زيادة أسعار الفائدة أقرب من المتوقع.



وفقا لـ "رويترز"، زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 في المائة إلى 95.27 وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2020.

وانخفض اليورو إلى أقل مستوى في 16 شهرا، وجرى تداوله مقابل 1.1436 دولار، ونزل الاسترليني إلى 1.3354 دولار وهو أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.



كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7277 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.



وبالنسبة إلى العملات الرقمية هبطت بيتكوين إلى أقل بقليل من 65 ألف دولار متراجعة عن ارتفاع قياسي بلغت خلاله 69 ألف دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.



إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب أمس، تحت ضغط قوة الدولار، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1856.20 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة، إلى 1857.90 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2020، ما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



لكن المعدن الأصفر سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من أيار (مايو) بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.



وقال ستيفن إينس الشريك الإداري في "إس.بي.آي أسيت ماندجمنت"، "التضخم مدفوع بمشكلات سلاسل التوريد وحتى تفتح هذه السلاسل، سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار، وينبغي أن يدعم ذلك الذهب". ودفع الارتفاع الحاد في التضخم المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.



وسيؤدي رفع أسعار الفائدة على الأرجح إلى خفض جاذبية الذهب، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة، إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها إلى تسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.



وهبط البلاتين 0.4 في المائة، إلى 1081.90 دولار للأوقية، لكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2048.91 دولار للأوقية.