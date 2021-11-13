بدء مفاوضات التجارة الحرة الخليجية - الهندية بحلول 2022



بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير التجارة في الهند بيوش جويال، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والعمل على بدء مفاوضات التجارة الحرة بحلول 2022.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت أمس، بمشاركة رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي في العاصمة الهندية نيودلهي.



واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من ممثلين من كلا الجانبين تعنى بدراسة جميع جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والهند، بهدف الوصول إلى انطلاق مفاوضات التجارة الحرة 2022، وذلك لخدمة المصالح المشتركة.



وأكد الدكتور نايف الحجرف أهمية العلاقات الخليجية – الهندية، وضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، متطلعا للبناء على العلاقات المتميزة بين الطرفين لتأسيس شراكة طموحة للإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة.



ونوه بأهمية العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون والهند، وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، ومنها التبادل التجاري نظرا لما تتميز به الهند على الساحة الدولية، مؤكدا أن المحادثات تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من علاقة دول مجلس التعاون التاريخية والممتدة في الهند، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما.

