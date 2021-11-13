السودان: الوضع الحالي يشكل مشكلة للجميع وكل الفئات شاركت في خلق هذا الوضع

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
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عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار لسكاي نيوز عربية: الوضع الحالي يشكل مشكلة للجميع وكل الفئات شاركت في خلق هذا الوضع

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، إن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وأكد رئيس مجلس الانتقال السوداني عبدالفتاح البرهان، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان.

وأعلن رئيس مجلس السيادية الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

 

رئيس مجلس السيادة السوداني السودان أحداث السودان
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