رئيس الرعاية الصحية يكشف تفاصيل إنشاء أضخم مجمع طبي بإقليم القناة بالسويس

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع السويس الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، أكبر صرح طبي لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بالمحافظة وإقليم القناة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل المجمع بشكل تجريبي في شهر مارس من العام المقبل 2022.

جاء ذلك خلال مرافقته اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، في جولتهم التفقدية إلى محافظة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومنها استكمال أعمال مشروع مجمع السويس الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع، 427 سرير، مضاف إليهم 70 كرسي غسيل كلوي، 28 سرير طوارئ، بالإضافة إلى أسرة العزل والفرز بقسم الاستقبال والطوارئ، لتبلغ السعة الإجمالية للمجمع 567 سرير، إضافة إلى سكن فندقي للأطباء والتمريض، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، فور إطلاق التشغيل التجريبي له بالمحافظة أوائل العام المقبل 2022.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه تبلغ التكلفة الإنشائية للمجمع الطبي بالسويس 1،6 مليار جنيه، إضافة إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمجمع الطبي والتي تبلغ 800 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي تكلفة المجمع من الإنشاء والتجهيزات الطبية وغيرالطبية 2،4 مليار جنيه.

واستكمل السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس على 29 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 26 مركز ووحدة طب أسرة منهم، وجاري استلام الباقي بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم.

وأشار إلى أن مستشفيات خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تشمل 6 مستشفيات وهم "المجمع الطبي بالسويس، التأمين الصحي بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة"، وذلك لتوفير المستويات الثلاثة للخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد السبكي، أن العمل يجري عل قدم وساق لإنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظة السويس، والعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى في مدة أقل من 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مبنى العيادات الخارجية والمبنى الرئيسي بمجمع السويس الطبي، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة عن مستجدات أعمال التجهيزات العالمية الجارية بمشروع إنشاء المجمع الطبي بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، موضحًا خلالها أن معدل تنفيذ المشروع وصل حاليًا إلى 64%، بأعلى مستوى من الكفاءة لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب.

وأثناء الجولة الميدانية التفقدية، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إمكانات المجمع الطبي بالسويس، حيث أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المجمع الطبي مقام على مساحة تبلغ 45 ألف فدان، وأنه يتكون من 8 مبان، منها مبنى العيادات الخارجية والذي يضم 62 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى المبنى الرئيسي والذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار تكرارية.

ويضم المبنى الرئيسي خدمات الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية وغرف العمليات، وأقسام الرعايات المركزة والمتخصصة، والحضانات، والصيدلة الإكلينيكية، والمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى المعامل المتقدمة "كيمياء، بيولوجي، أنسجة، مناعة، طفليات، ميكروبيولوجي"، وكذلك خدمات الأشعة "الرنين مغناطيسي، السينية، الموجات فوق الصوتية، المقطعية المتطورة، الفلوروسكوبي"، إضافة إلى قسم الطب النووي، وبنك دم تجميعي، إلى جانب عدة مراكز متخصصة في علاج "أمراض الكلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، بالإضافة إلى مركز علاج الحروق".

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