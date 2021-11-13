إصابة 6 أشخاص جراء انفجار جنوب غرب باكستان

بوابة الفجر
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أصيب 6 أشخاص بينهم شرطي وطفلة وثلاث نسوة بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.


وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة كويتا أسد ناصر في تصريح صحفي، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية تم ركنها بالقرب من محطة للحافلات في حي "نوال كلي"، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.
 

وأضاف أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، مشيرًا إلى أن العبوة الناسفة التي تم استخدامها في التفجير تزن نحو 3 ـ 4 كيلوجرامات، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

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