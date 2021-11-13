ختام مهرجان التمور بالواحات البحرية..و "غرفة الجيزة" تعلن تنظيمه سنويا

اختتمت اليوم السبت فاعليات مهرجان التمور الأول بمدينة الواحات البحرية تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة في إطار الدور التنموي للغرفة لتسليط الضوء على كافة السلع الاستراتيجية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها التمور بمدينة الواحات البحرية والتي تعد أكبر المدن المصرية إنتاجها للتمور عالية الجودة.

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن نجاح المهرجان في تسليط الضوء على مدينة الواحات البحرية والتي تشتهر بعدة مجالات في مقدمتها التمور والحرف اليدوية بخلاف السياحة العلاجية والتي تجذب العديد من السياح من مختلف بلاد العالم للاستفادة من المناخ الجاف والأبار الكبريتية والتي يصل عددها إلى أكثر من 400 بئر تستخدم في علاج أمراض العظام وغيرها من الأمراض، بالإضافة لافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مقبرة وادي المومياوات الذهبية على هامش المهرجان والذي يضم أكثر من 100 مومياء.

ووجه الشكر إلي الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة علي توجيهاته بزيادة الصادرات وخصوصا في السلع الاستراتيجية وعلي رأسها التمور، كما وجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء علي رعايته للمهرجان والشكر موصول لمعالي الوزير اللواء أحمد راشد الذي قدم كل الدعم وكذلك كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانجاح هذا المهرجان الذي تحملت الغرفة التجارية كل تكاليفه والشكر موصول أيضا لأعضاء مجلس إدارة الغرفة لدعمهم الكامل لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وأشار إمبابي إلى أن نجاح المهرجان خلال في تحقيق أهدافه بتسليط الضوء على مدينة الواحات البحرية وما تتمتع به من خيرات يمكن أن تفيد الدولة وأيضا تفيد أهالي الواحات ورفع مستوى المعيشة هناك، فقد قررت الغرفة بأن يتم تنظيم المهرجان كل عام وذلك بدعوة المنتجين من كل بلدان العالم لزيارة الواحات البحرية ومعرفة ما بها من خيرات.

ووجه إمبابي الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام التي شاركت في المهرجان ومثلت جزءا كبيرا من نجاح المهرجان نظرا التغطية المتميزة للحدث وتسليط الضوء على معالم المدينة على هامش المؤتمر، داعيا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالمشاركة في العام المقبل في المهرجان.