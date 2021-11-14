بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": "أنفقت كل أجري في شراء الألعاب" (فيديو)

توك شو
الفنانة هند حسني
الفنانة هند حسني
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 قالت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إنها كانت تحب التمثيل والفن وتقديم الاستعراضات، معقبًا: " أنا كنت بحب الفن، ومكنتش مهتمة بالفلوس، عمري ما سألت هاخد كام".

وتابعت "هند حسني"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنها كانت تنفق كل الأموال التي تحصل عليها من التمثيل في شراء الالعاب والملابس، معقبة: "الأجور لم تكن مرتفعة بمثل الصورة اللي موجودة الآن". 

وأشارت إلى أنها لم تتوقف عن التمثيل بعد تقديم "هالة حبيبتي"، مثلما يعتقد البعض، ولكنها قدمت الكثير من الاعمال الفنية، معقبة:" كنت محظوظة اني عملت مع عمالقة الفن".

وعن توقفها عن التمثيل، قالت: "والله ما أعرف، أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت أتصور بأني همثل كتير، ولم يحدث". 

هند حسني 3 ستات صدى البلد ياسمين فهمي هاجر الشرنوبي شيماء السباعي هالة حبيبتى
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