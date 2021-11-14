مصور المشاهير يكشف أسرار عن تصوير الممثلين (فيديو)

قال محمد الكشكي، مصور المشاهير، إن الصورة عبارة عن تكوين من فريق العمل من ميكب آرتيست وكوافير، وخلافه، والفوتوغرافي يعمل على توظيف كل هذا الفريق لإخراج الصورة بشكل جيد.

وتابع "الكشكي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك بعض الأشخاص تظهر طوال الوقت في الصور بشكل جيد، وهناك بعض الاشخاص الذي لديهم قدر عال من الوسامة، ولكن صورهم غير جيدة، وهذا يرجع إلى الروح.

ولفت إلى أن الفرق ما بين أي مصور والآخر هي النظرة أو الاسلوب في التصوير، معقبة: "في مصور بيحب يدخل الإضاءة في الصورة بشكل معين، وهذا يميزه عن أي مصور آخر، والبعض الآخر يعمل على استخدام لون معين أو يستخدم زاوية معينة".

وأوضح أن العمل مع الفنانين يكون صعب، لأن عدم وجود راحة نفسية ما بين المصور والفنان، لن يؤدي إلى اخراج الصورة بشكل جيد، ولذلك هناك ضرورة لوجود كيمياء أو مود معين، لكي يفهم المصور كادرات الممثل، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال الحديث بشكل جيد مع الممثل.

ولفت إلى أن الصور قد لا تعجب الممثل، رغم أنها جيدة، وهذا يرجع إلى أن الممثلة تريد الظهور بشكل معين، معقبا: "لازم يكون في راحة نفسية ما بين المصور والفنان"، موضحًا أن هناك ضرورة للحديث مع الفنان والحديث وتشغيل موسيقى، لكي يتم تغير الحالة المزاجية، وبالتالي يتم إخراج أفضل شيء في الصورة.