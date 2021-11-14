بريطانيا تسجل 38351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية للسلطات الصحية في بريطانيا، أن البلاد سجلت اليوم، 157 وفاة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 38351 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبقياس معدل الإصابات والوفيات على مدى أسبوع، تشير البيانات الرسمية إلى زيادة حالات الإصابة بنسبة 0.4 بالمئة عن الأسبوع السابق بينما انخفضت الوفيات بنسبة 7.9 بالمئة في نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة “روتيرز”.

وتحتل بريطانيا المركز الـ 4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ 8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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