چوني إدلبي يكشف تفاصيل لوك هنا الزاهد في مسلسلها الجديد

كشف مصفف الشعر چوني إدلبي عن تعاونه مع الفنانه هنا الزاهد، لوضع تفاصيل اللوك الذي ستظهر خلاله في مسلسلها الجديد "انا وهي"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبله.

وقال إدلبي في بيان صحفي، إنه سعيد بالتعاون مع هنا الزاهد، والذي اعتبرها شخصيه مرحه ومبهجة ولديها شكلا جميلا يعطيها سهوله في اختيار اللوك الذي تطل به علي جمهورها، لافتا إلى إنه ا ستظهر بلوك مفاجأة خلال المسلسل الجديد.



مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، وويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

وانضمت الزاهد، مؤخرًا، لقائمة أبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، للمخرج عثمان أبو لبن، حيث تعاقدت على العمل السبت الماضي حسبما أكد المنتج أحمد السبكى لـ "اليوم السابع"، موضحًا أنها تظهر فى دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وتواصل أسرة العمل التصوير اليوم فى مدينة 6 أكتوبر. فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرين، من إخراج عثمان أبو لبن.