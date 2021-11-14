صابر الرباعي وريهام عبد الحكيم يشعلان حفلهما بمهرجان الموسيقى العربية

أقيمت ليلة مصرية تونسية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى يواصل احراز اهدافه المتمثلة فى صون الهوية وحفظ التراث حيث مرت الليلة الثالثة عشر من فعاليات دورته 30 لتحمل نماذج من الابداعات الغنائية فى البلدين، فعلى مسرح النافورة.

وجه النجم صابر الرباعي، التحية للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا ثم استحوذ على وجدان الجمهور والتمع فى تقديم مجموعة من الاعمال المميزة اداها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة كان منها ببساطة، ياعسل، ياللا، دلونة، مزيانة، جرحي ما شفي، عالطاير، عمري الجديد، اتحدي العالم التى غناها باللغتين العربية والفرنسية، ما تخافش مني، علي نار، الله يحميك، عزة نفسي، سيدي منصور، برشا، المعطف، عز الحبايب، ياللي بجمالك، ضاقت بيك، خلص تارك إلى جانب ع اللي جري وبانوراما من اعمال ذكري.

كما قدمت النجمة ريهام عبد الحكيم الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا والقائمين على المهرجان ثم استعرضت مهاراتها الغنائية وامكانات صوتها ونجحت فى انتزاع الاعجاب وتغنت ب وحياة عينيك، ايه هو ده، نسم علينا الهوا، الأسامي، حكايتي مع الزمان، زي العسل، حيرت قلبي معاك ومن اعمالها خاتم سليمان وفيها حاجة حلوة، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل لحن اغنية انساك.

وقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.