خطوات التسجيل في فانتازي الدوري الانجليزي 2021

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كل ما تريدون معرفته حول لعبة فانتازي الدوري الانجليزي الممتاز.

وتُعتبر فانتازي الدوري الانجليزي اللعبة هي الأكثر رواجا بين عشاق ومتابعي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، لا تقتصر لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على عشاق المستديرة في مهد كرة القدم وحسب، بل إنها تحظى بممارسة عشاق الدوريات الأخرى مثل الإيطالي والألماني والفرنسي لها.

تفاصيل لعبة فانتازي الدوري الانجليزي الممتاز

-لعبة تخيلية في المقام الأول

- تقوم فيها باختيار 15 لاعب من كل فرق الدوري الإنجليزي بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني، بحيث لا يزيد اختيارك من أي فريق عن ثلاثة لاعبين.

-يتواجد 11 لاعبًا في التشكيل الأساسي

-يتواجد أربعة في الفريق الاحتياطي، ولا يتم حسابهم إلا في حال عدم لعب واحدًا من الأساسيين.

-تقوم باختيار أحد اللاعبين ليكون قائد للفريق في كل الأسبوع، وتتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب، وفي حال عدم لعبه لأي دقيقة، فإن مضاعفة النقاط ستتجه مباشرةً لنائب القائد والذي تقوم باختياره أيضا.

-يتكون فريقك دائمًا من حارسي مرمى، خمسة مدافعين، خمسة لاعبين في الوسط، ثلاثة مهاجمين، لا بد أن يتواجد في فريقك الأساسي ثلاثة مدافعين، لاعبي وسط، مهاجم على الأقل، بحيث لا تستطيع أن تلعب بعدد أقل من هذا في كل خط.

خطوات الدخول عبر موقع فانتازي الدوري الإنجليزي

-الدخول عبر موقع فانتازي الدوري الإنجليزي

-تسجيل بياناتك ثم سيرسل رسالة تأكيدية على البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم تستطيع اختيار فريقك.

-يتم السماح لك بتغيير مجاني في كل أسبوع لأي لاعب في فريقك، ومع كل تغيير إضافي سيتم خصم أربع نقاط من رصيدك

-يمكنك ترحيل استخدام التغيير المجاني لأسبوع واحد فقط لتمتلك تغييرين في الأسبوع التالي.

فانتازي الدوري الانجليزي وكيفية حساب النقاط لكل لاعب



مشاركة اللاعب عدد النقاط

مشاركة اللاعب 60 دقيقة 1 نقطة

مشاركة اللاعب أكثر من 60 دقيقة نقطتان

تسجيل مدافع أو حارس مرمى هدف 6 نقاط

تسجيل لاعب وسط هدف 5 نقاط

تسجيل مهاجم هدف 4 نقاط

صناعة أي لاعب هدف 3 نقاط

خروج المدافع أو حارس المرمى بشباكٍ نظيفة 4 نقاط

خروج متوسط ميدان بشباكٍ نظيفة 1 نقطة

3 تصديات لحارس المرمى 1 نقطة

تصدي حارس مرمى لركلة جزاء 5 نقاط

إهدار لاعب ركلة جزاء خصم نقطتان

استقبال حارس مرمى هدفين خصم نقطة واحدة

الحصول على بطاقة صفراء خصم نقطة واحدة

الحصول على بطاقة حمراء خصم 3 نقاط

تسجيل اللاعب هدفًا بالخطأ في مرماه خصم نقطتين