حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الأحد 14-11-2021 بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد 14-11-2021 بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 923 إلى 926

أسعار الذهب عيار 22 تسجل 846 إلى 849

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 808 إلى 810

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 693 إلى 694

أسعار الذهب عيار 14 تسجل 539 إلى 540

أسعار الذهب عيار 12 تسجل 462 إلى 463

أسعار الاونصة تسجل 28،719 إلى 28،790

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6،464 إلى 6،480

أسعار الكيلو تسجل 923،429 إلى 925،714

