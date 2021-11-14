حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص التي تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك.

عاطفيًا: تصادف شخصًا غاب عنك طويلًا أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.

صحيًا: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.