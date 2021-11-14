برج الجوزاء.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج الجوزاء.
برج الجوزاء.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص خاصة تأتي عبر بعض الاصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام.
عاطفيًا: شيء جديد يولد في حياتك العاطفية أو يأتيك القدر بمفاجأة سارّة لم تكن تتوقعها على الإطلاق.
صحيًا: عليك الاحتراس إذا كنت تعاني القلب أو معرضًا لذلك، لا تهمل أساليب الحيطة والحذر.

 

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