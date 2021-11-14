حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: تواجه الكثير من المنافسة في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحدًا.

عاطفيًا: تطرح جديدًا في هذا اليوم، وتنطلق باحثًا عن حقائق متشبّثًا بآرائك في بعض تصرفات الشريك.

صحيًا: عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال.



