برج الميزان.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج الميزان.
برج الميزان.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل.
عاطفيًا: تناقش قضية زوجية ربما ويُخشى بعض البلبلة أو الغضب، فكن حذرًا جدًا ولا تصعّد المواقف إذا شعرت بهذا المناخ.
صحيًا: كثرة تناولك الطعام تؤدي إلى زيادة وزنك من دون أن تشعر بذلك، فتضطر عندها إلى المعاناة للتخلص منها.


 

الأبراج اليوم حظك اليوم توقعات الابراج الابراج حظك اليوم أخبار الابراج اليوم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يفاجئ الزمالك بهذا الأمر

أول رد من الحكومة على تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل

بعد التعاقد مع ألفيش.. تغييرات محتملة في تشكيل برشلونة

عاجل.. الزمالك يستطلع رأى كارتيرون قبل الاستغناء عن نجم الفريق

17 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك

بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": "أنفقت كل أجري في شراء الألعاب" (فيديو)

وسائل إعلام ليبية تؤكد ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية