حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصًا مواتية للتخلص من الخصوم والاعداء.

عاطفيًا: كن هادئًا إذا أمكن ولا تحاول فرض آرائك، ولا داعي إلى تذكيرك بأنّ هذا اليوم يحمل خلافات ونقاشات صعبة.

صحيًا: توعّك غير مؤلم قد يتطور سلبًا ويستدعي دخولك الطوارئ في المستشفى.



